Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ УСИЛЯТ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В НЕФТЕХИМИИ И МАШИНОСТРОЕНИИ

09:29 04.03.2026 Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич 3 марта 2026 г. провел встречу с председателем турецкой части Белорусско-Турецкого совета делового сотрудничества Фатихом Ышыком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, двустороннему совету делового сотрудничества отведена особая роль в практическом решении вопросов развития сотрудничества представителей бизнеса наших государств. Учитывая общность целей Центра и Совета в оказании поддержки деловым кругам Беларуси и Турции, достигнута договоренность о совместной организации секторальных мероприятий. В частности, фокус интенсификации взаимодействия будет направлен на нефтехимическую, и машиностроительную сферы. Встреча состоялась при участии посла Турции в Беларуси Гючлю Джема Ышика и председателя белорусской части Совета Павла Мариненко.