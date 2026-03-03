|О компании
|04.03.2026
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ УСИЛЯТ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В НЕФТЕХИМИИ И МАШИНОСТРОЕНИИ
09:29 04.03.2026
Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич 3 марта 2026 г. провел встречу с председателем турецкой части Белорусско-Турецкого совета делового сотрудничества Фатихом Ышыком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, двустороннему совету делового сотрудничества отведена особая роль в практическом решении вопросов развития сотрудничества представителей бизнеса наших государств.
Учитывая общность целей Центра и Совета в оказании поддержки деловым кругам Беларуси и Турции, достигнута договоренность о совместной организации секторальных мероприятий.
В частности, фокус интенсификации взаимодействия будет направлен на нефтехимическую, и машиностроительную сферы.
Встреча состоялась при участии посла Турции в Беларуси Гючлю Джема Ышика и председателя белорусской части Совета Павла Мариненко.
