В рамках делового визита в Республику Беларусь Почетный консул в г.Катманду (Непал) Аджея Радж Сумарги Параджули 2 марта 2026 г. посетил Национальный центр поддержки экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи директора Центра Николая Борисевича с Почетным консулом были обсуждены перспективные направления белорусско-непальского сотрудничества, включая возможные совместные проекты в машиностроительной и пищевой отраслях (кондитерские изделия, молочные продукты и др.), целлюлозно-бумажной промышленности.

Центром оказывается содействие делегации Непала в организации встреч с представителями бизнеса Беларуси в соответствии с обозначенными сферами интереса.