|03.03.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И НЕПАЛ РАСШИРЯЮТ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
10:54 03.03.2026
В рамках делового визита в Республику Беларусь Почетный консул в г.Катманду (Непал) Аджея Радж Сумарги Параджули 2 марта 2026 г. посетил Национальный центр поддержки экспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи директора Центра Николая Борисевича с Почетным консулом были обсуждены перспективные направления белорусско-непальского сотрудничества, включая возможные совместные проекты в машиностроительной и пищевой отраслях (кондитерские изделия, молочные продукты и др.), целлюлозно-бумажной промышленности.
Центром оказывается содействие делегации Непала в организации встреч с представителями бизнеса Беларуси в соответствии с обозначенными сферами интереса.
