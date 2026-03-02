ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И НЕПАЛ РАСШИРЯЮТ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


10:54 03.03.2026

В рамках делового визита в Республику Беларусь Почетный консул в г.Катманду (Непал) Аджея Радж Сумарги Параджули 2 марта 2026 г. посетил Национальный центр поддержки экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи директора Центра Николая Борисевича с Почетным консулом были обсуждены перспективные направления белорусско-непальского сотрудничества, включая возможные совместные проекты в машиностроительной и пищевой отраслях (кондитерские изделия, молочные продукты и др.), целлюлозно-бумажной промышленности.

Центром оказывается содействие делегации Непала в организации встреч с представителями бизнеса Беларуси в соответствии с обозначенными сферами интереса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
валюта курс
EUR 3.3675
USD 2.8701
RUB 3.7503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3600 -0.015
USD 2.8701 +0.0165
RUB 3.7503 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3850
USD 2.8750 2.8820
RUB 3.7310 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 90.5000 90.8000
USD/RUB 76.9000 77.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте