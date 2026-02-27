Представитель Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) принял участие в бизнес-миссии предприятий Гомельской области в Брянск и Орел, организованной Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с торгово-промышленными палатами Брянской и Орловской областей России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, в рамках визита в Брянск проведена презентация возможностей БУТБ на ежегодной российско-белорусской деловой встрече «Содружество-2026». Представитель биржи подробно рассказал о доступных на БУТБ инструментах для осуществления сбытовой и закупочной деятельности, а также о системе контроля за исполнением обязательств, благодаря которой минимизируются коммерческие риски продавцов и покупателей. Отдельное внимание было уделено перспективам использования белорусской биржевой платформы для поставок листового стекла и блоков из ячеистого бетона в Брянскую область.

Кроме того, представитель БУТБ провел переговоры с президентом региональной ТПП Антониной Катяниной. Стороны обсудили показатели биржевой торговли между Беларусью и Брянской областью в 2025 г. и согласовали дальнейшую работу по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в феврале прошлого года. По данным БУТБ, в 2025 г. участники торгов из Брянщины заключили биржевые сделки на общую сумму 18,4 млн USD, что на 27% больше, чем в 2024 г. Этому в том числе поспособствовало плодотворное взаимодействие БУТБ и ТПП Брянской области в части привлечения на белорусскую площадку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Деловая программа визита в Орел была не менее насыщена. Представитель БУТБ посетил ряд промышленных предприятий, с руководством которых обсуждены вопросы применения биржевого механизма для экспорта в Беларусь полимерных изделий и радиоэлектронной продукции. Специалист биржи также встретился с президентом ТПП Орловской области Светланой Ковалевой с целью выработки плана совместных действий по расширению товарной номенклатуры и круга участников биржевых торгов из региона. Достигнута договоренность об организации серии биржевых вебинаров для орловских предпринимателей, что позволит повысить осведомленность регионального бизнеса о потенциале электронной платформы БУТБ.

Кульминацией визита в Орел стала презентационная сессия в ТПП Орловской области. Помимо ведущих предприятий региона, на мероприятии присутствовали представители Департамента промышленности и торговли Орловской области, Корпорации развития Орловской области, Орловского регионального Центра поддержки экспорта и Объединения промышленников и предпринимателей Орловской области. Ожидается, что прошедшие в Орле переговоры и мероприятия положительно скажутся на динамике биржевой торговли Беларуси и Орловской области в 2026 г.