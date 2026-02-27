Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ПАЛЕСТИНА РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

16:36 27.02.2026 Планы по развитию сотрудничества обсудили министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев и посол Палестины Камаль Ал-шахра, сообщает Telegram-канал Минздрава. Александр Ходжаев отметил возможности в образовательной, медицинской и фармацевтической деятельности Республики Беларусь. «В нашей стране есть потенциал, способный удовлетворить любой интерес - от поставок фармпродукции и медизделий до образовательных программ. Наши четыре медицинских университета готовы принимать специалистов, в том числе с предварительным обучением русскому языку, а также на переподготовку и подготовку специалистов высшей категории. Все зависит от сформированного интереса вашей страны», - сказал министр. Камаль Ал-шахра, обозначая приоритетные направления, отметил: «Мы намерены найти точки соприкосновения в максимальном количестве сфер.