Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа состоялась 24 февраля в Ташкенте в рамках заседания Узбекско-Белорусского делового совета. Мероприятие было частью деловой программы официального визита в Узбекистан белорусской делегации во главе с Премьер-министром Беларуси Александром Турчиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в соответствии с соглашением в ближайшей перспективе БУТБ и УзРТСБ планируют сфокусировать внимание на масштабировании применения биржевых инструментов во взаимной торговле продукцией сельского хозяйства, металлургии, деревообработки и текстильной промышленности и оказании содействия субъектам хозяйствования Беларуси и Узбекистана по выходу на интересующие их сегменты биржевого товарного рынка. Кроме того, стороны намерены обмениваться опытом и технологическими наработками, организовывать обучающие мероприятия для белорусского и узбекистанского бизнеса и углублять взаимодействие в области информационно-аналитического обеспечения биржевой деятельности.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выступает с презентацией на Узбекско-Белорусском бизнес-форуме, рассказывая о сотрудничестве с УзРТСБ

По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, подписанное соглашение носит сугубо прикладной характер и послужит фундаментом для реализации совместных проектов по линии биржевой торговли, отвечающих интересам Беларуси и Узбекистана.

«В соглашении прописаны конкретные направления сотрудничества, проработка которых, по нашему мнению, принесет наибольший положительный эффект в контексте укрепления торгово-экономических отношений Беларуси и Узбекистана. В приоритете, конечно же, увеличение товарооборота как в части экспортных, так и импортных поставок, и биржевой механизм идеально подходит для этих целей. Поэтому вместе с нашими узбекистанскими партнерами будем способствовать расширению сферы применения и более тесной интеграции биржевых инструментов в архитектуру взаимной торговли», — отметил руководитель БУТБ.

Александр Осмоловский также выступил с презентацией возможностей БУТБ на Узбекско-Белорусском бизнес-форуме. Основной акцент был сделан на особенностях белорусской биржевой платформы, результатах участия узбекистанских компаний в биржевых торгах и скрытых резервах для дальнейшего увеличения товарооборота.

По итогам 2025 г. сумма сделок резидентов Узбекистана на БУТБ достигла 118 млн USD, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 г. При этом в 2026 г. положительный тренд сохраняется, и с начала года узбекистанскими трейдерами уже заключены биржевые контракты на сумму 20 млн USD. Для сравнения в январе-феврале 2025 г. этот показатель был на 27% меньше.