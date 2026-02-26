ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БУТБ УПРОСТИТ ПУТЬ УДМУРТСКИХ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСЬ


14:08 26.02.2026

Белорусская универсальная товарная биржа окажет содействие экспортно ориентированным товаропроизводителям Удмуртии в реализации их продукции в Беларуси, обеспечив доступ к широкому кругу потребителей из разных отраслей экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, это позволит удмуртским компаниям использовать электронную площадку БУТБ как альтернативу товаропроводящей сети и работать с белорусскими партнерами, не обращаясь к посредническим структурам.

Данному вопросу было уделено особое внимание во время онлайн-семинара по биржевой торговле, организованного Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Корпорации развития Удмуртской Республики в рамках сотрудничества с БУТБ. Мероприятие собрало представителей предприятий, специализирующихся на производстве и дистрибуции трубного проката, стальных прутков и проволоки, электродвигателей, редукторов, а также запчастей и комплектующих для железнодорожного состава.

Как отметила руководитель ЦПЭ Валерия Антоненко, целый ряд товарных позиций, выпускаемых в Удмуртии, пользуется спросом в Беларуси. Это и металлопрокат, и электрооборудование, и измерительные приборы, и химическая продукция, и сырье для пищевой промышленности. Имея более 29 тысяч пользователей в Беларуси, биржевая платформа может стать не только виртуальной витриной, но и полноценным каналом сбыта продукции удмуртских предприятий.

«Биржа предоставляет удобную точку входа на рынок Беларуси и дает возможность производителям и потребителям товаров контактировать друг с другом без посредников. Поэтому для удмуртских предпринимателей это однозначно полезный механизм, который стоит взять на вооружение и попробовать применять его в дополнение к традиционным инструментам продаж», — считает Валерия Антоненко.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 20 субъектов хозяйствования из Удмуртии. Основу биржевого товарооборота с этим регионом России составляют поставки изделий из черных металлов для промышленного сектора Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
