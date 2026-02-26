Компания Megamet, один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов пиломатериалов хвойных пород в Индии, планирует аккредитоваться на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) для участия в биржевых торгах лесопродукцией. Такая договоренность достигнута по результатам визита директора Megamet Нитина Кагзи в центральный офис БУТБ, сообщает пресс-служба биржи.

По словам индийского предпринимателя, его компания ежегодно импортирует около 100 тыс. куб. м пилопродукции из стран Европы и Америки, а для хранения такого объема древесины используются 8 складских комплексов общей площадью 14 тыс. кв. м, расположенные в Мумбаи, Ченнае и Мундре. В настоящее время Megamet ищет дополнительные источники поставок пиломатериалов, и Беларусь с ее развитым лесопромышленным сектором представляет для индийского импортера большой интерес.

«Цель моего визита в Беларусь — изучить экспортный потенциал страны и познакомиться с механизмом покупки пиломатериалов на биржевых торгах. Несмотря на то, что наша компания занимается импортом и дистрибуцией древесины с 2007 года, ранее мы никогда не имели дело с биржевыми площадками. Однако мы готовы учиться и получать новый опыт, поэтому рассчитываем, что наше сотрудничество с белорусской биржей будет плодотворным и взаимовыгодным», — отметил Нитин Кагзи.

С точки зрения развития биржевого экспорта продукции деревообработки Индия относится к наиболее перспективным рынкам сбыта для Беларуси, прежде всего ввиду масштаба внутреннего спроса и высокой покупательной способности местных импортеров. Имея население в 1,5 млрд человек, страна входит в число крупнейших экономик мира со стабильно растущим потреблением древесины, которое может достигнуть 32 млн куб. м к 2030 г.

На БУТБ Индия представлена 14 компаниями, 6 из которых были аккредитованы в 2025 г. За прошлый год сумма заключенных ими биржевых сделок достигла 4,8 млн USD, в 3 раза превысив показатель 2024 г. На закупки белорусских пиломатериалов пришлось порядка 30% биржевого товарооборота Беларуси и Индии.