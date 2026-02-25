ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН РАСШИРЯЮТ ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


13:52 25.02.2026

Посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной 24 февраля 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием авиасообщения между Беларусью и Туркменистаном.

Собеседники также обсудили состояние и перспективы сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, включая участие деловых кругов в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях двух стран, активизацию культурно-гуманитарного, межпарламентского и межмидовского взаимодействия.
