|25.02.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН РАСШИРЯЮТ ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
13:52 25.02.2026
Посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной 24 февраля 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с развитием авиасообщения между Беларусью и Туркменистаном.
Собеседники также обсудили состояние и перспективы сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, включая участие деловых кругов в значимых конгрессно-выставочных мероприятиях двух стран, активизацию культурно-гуманитарного, межпарламентского и межмидовского взаимодействия.
