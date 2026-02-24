|О компании
|25.02.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА
12:41 25.02.2026
Посол Беларуси в Кении, постоянный представитель Республики Беларусь при Африканском Союзе Дмитрий Красовский 24 февраля 2026 г. вручил верительные грамоты председателю Комиссии Африканского союза Махмуду Али Юсуфу в штаб-квартире организации в г.Аддис-Абебе (Эфиопия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники договорились о продолжении работы в целях формирования плана и приоритетов дальнейшего взаимодействия.
Д.Красовский подтвердил приверженность белорусской стороны последовательному развитию отношений со странами Африки на принципах взаимного уважения и доверия, а также выстраиванию взаимовыгодного экономического сотрудничества.
