|25.02.2026
Международные связи
МИНСК И ТАШКЕНТ РАСШИРЯЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ
10:03 25.02.2026
Вопросы наращивания объемов взаимной торговли и реализации совместных программ развития обсудили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях.
Подчеркнута важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях.
