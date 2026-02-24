ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


МИНСК И ТАШКЕНТ РАСШИРЯЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ


10:03 25.02.2026

Вопросы наращивания объемов взаимной торговли и реализации совместных программ развития обсудили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

С удовлетворением отмечен достигнутый высокий уровень сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Расширяется кооперация ведущих предприятий в приоритетных отраслях.

Подчеркнута важность формирования новой экономической повестки за счет продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнике, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном секторе и других направлениях.
