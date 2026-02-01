Беларусь рассчитывает к 2030 году увеличить товарооборот с Узбекистаном до $2 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба Правительства Беларуси.

"Безусловно, Узбекистан для нас является одним из главных и ключевых партнеров в Центральной Азии и не только. Фундаментом высокого уровня двустороннего взаимодействия выступает доверительный диалог наших Глав государств, между которыми сложились добрые дружественные отношения. Ключевыми задачами Правительства видятся не только мониторинг и контроль за реализацией уже достигнутых договоренностей, но и поступательная генерация, претворение в жизнь новых инициатив, в том числе предстоящей в этом году встречи на высшем уровне", - сказал Александр Турчин.

К предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь планируется подготовить двустороннюю карту сотрудничества. "Мы ставим амбициозную цель по достижению к 2030 году товарооборота в $2 млрд. Мы настроены на плодотворную работу и открытый диалог. Почти $1 млрд товарооборота уже есть, что свидетельствует о высоком потенциале наших экономик. Реализуется целый ряд крупных проектов", - отметил премьер-министр.