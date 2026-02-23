ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН СОГЛАСОВАЛИ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2026 ГОД


10:11 24.02.2026

Беларусь и Узбекистан официально утвердили конкретные параметры экспорта продовольственных товаров на 2026 год в рамках подписанного Протокола о сотрудничестве.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, документ был завизирован в Ташкенте представителями профильных ведомств: Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также министерствами сельского хозяйства, экономики и финансов Узбекистана. Подписание состоялось в ходе официального визита белорусской правительственной делегации.

В переговорах по расширению присутствия белорусских брендов на узбекском рынке активное участие принимает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц. Фиксация четких объемов поставок на 2026 год призвана обеспечить стабильность торговых отношений и укрепить продовольственную безопасность обеих стран.

Визит делегации продолжается: сегодня в столице Узбекистана пройдет четвертое заседание Узбекско-Белорусского делового совета и совместный бизнес-форум. Ожидается, что площадка станет местом подписания новых соглашений и обсуждения перспективных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
