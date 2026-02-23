|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН СОГЛАСОВАЛИ ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2026 ГОД
10:11 24.02.2026
Беларусь и Узбекистан официально утвердили конкретные параметры экспорта продовольственных товаров на 2026 год в рамках подписанного Протокола о сотрудничестве.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, документ был завизирован в Ташкенте представителями профильных ведомств: Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также министерствами сельского хозяйства, экономики и финансов Узбекистана. Подписание состоялось в ходе официального визита белорусской правительственной делегации.
В переговорах по расширению присутствия белорусских брендов на узбекском рынке активное участие принимает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц. Фиксация четких объемов поставок на 2026 год призвана обеспечить стабильность торговых отношений и укрепить продовольственную безопасность обеих стран.
Визит делегации продолжается: сегодня в столице Узбекистана пройдет четвертое заседание Узбекско-Белорусского делового совета и совместный бизнес-форум. Ожидается, что площадка станет местом подписания новых соглашений и обсуждения перспективных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
Курсы в банках
на 24.02.2026
Конвертация в банках
на 24.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте