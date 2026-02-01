|О компании
|23.02.2026
Международные связи
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К $1 МЛРД.
14:10 23.02.2026
В рамках официального визита белорусской делегации в Узбекистан 23 февраля 2026 года состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Как сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси, стороны в неформальной обстановке обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, уделив особое внимание укреплению статуса Узбекистана как стратегического экономического партнера республики.
Положительная динамика деловых контактов подтверждается конкретными цифрами: взаимная торговля между странами демонстрирует стабильный рост и вплотную подошла к знаковой отметке в 1 млрд долларов. Масштабированию связей способствует не только активная торговля, но и развитие межрегионального сотрудничества, а также диалог на уровне профильных ведомств.
Существенный вклад в интеграцию вносит инвестиционное взаимодействие и промышленная кооперация. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 229 организаций, учредителями которых выступают белорусские резиденты. Развитая сеть предприятий с белорусским капиталом формирует надежную инфраструктуру для продвижения продукции и технологий на рынке Центральной Азии.
Переходя от фиксации текущих успехов к планированию, главы правительств обозначили необходимость расширения партнерства. Основной задачей на текущем этапе станет наполнение сотрудничества новым практическим содержанием и заключение конкретных договоренностей, которые позволят закрепить достигнутые темпы роста и увеличить объем взаимных инвестиций.
