В рамках официального визита белорусской делегации в Узбекистан 23 февраля 2026 года состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Как сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси, стороны в неформальной обстановке обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, уделив особое внимание укреплению статуса Узбекистана как стратегического экономического партнера республики.

Положительная динамика деловых контактов подтверждается конкретными цифрами: взаимная торговля между странами демонстрирует стабильный рост и вплотную подошла к знаковой отметке в 1 млрд долларов. Масштабированию связей способствует не только активная торговля, но и развитие межрегионального сотрудничества, а также диалог на уровне профильных ведомств.

Существенный вклад в интеграцию вносит инвестиционное взаимодействие и промышленная кооперация. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 229 организаций, учредителями которых выступают белорусские резиденты. Развитая сеть предприятий с белорусским капиталом формирует надежную инфраструктуру для продвижения продукции и технологий на рынке Центральной Азии.

Переходя от фиксации текущих успехов к планированию, главы правительств обозначили необходимость расширения партнерства. Основной задачей на текущем этапе станет наполнение сотрудничества новым практическим содержанием и заключение конкретных договоренностей, которые позволят закрепить достигнутые темпы роста и увеличить объем взаимных инвестиций.