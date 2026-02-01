ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К $1 МЛРД.


14:10 23.02.2026

В рамках официального визита белорусской делегации в Узбекистан 23 февраля 2026 года состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Как сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси, стороны в неформальной обстановке обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, уделив особое внимание укреплению статуса Узбекистана как стратегического экономического партнера республики.

Положительная динамика деловых контактов подтверждается конкретными цифрами: взаимная торговля между странами демонстрирует стабильный рост и вплотную подошла к знаковой отметке в 1 млрд долларов. Масштабированию связей способствует не только активная торговля, но и развитие межрегионального сотрудничества, а также диалог на уровне профильных ведомств.

Существенный вклад в интеграцию вносит инвестиционное взаимодействие и промышленная кооперация. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 229 организаций, учредителями которых выступают белорусские резиденты. Развитая сеть предприятий с белорусским капиталом формирует надежную инфраструктуру для продвижения продукции и технологий на рынке Центральной Азии.

Переходя от фиксации текущих успехов к планированию, главы правительств обозначили необходимость расширения партнерства. Основной задачей на текущем этапе станет наполнение сотрудничества новым практическим содержанием и заключение конкретных договоренностей, которые позволят закрепить достигнутые темпы роста и увеличить объем взаимных инвестиций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3644 +0.0043
USD 2.8505 -0.0013
RUB 3.7299 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3700
USD 2.8450 2.8480
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1835
EUR/RUB 90.5000 90.7900
USD/RUB 76.6000 76.6989
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
