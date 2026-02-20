|О компании
|23.02.2026
Международные связи
ГЛАВА МАРТ И ПОСОЛ СЕРБИИ ОБСУДИЛИ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
11:07 23.02.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси инициировало новый этап активизации торгово-экономических отношений с Сербией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе рабочей встречи главы ведомства Артура Карповича с послом Сербии Илиной Вукайлович стороны проанализировали реализацию текущих соглашений и приступили к подготовке XIII заседания Межправительственной комиссии. Были согласованы возможные даты проведения следующего заседания в Минске.
Особое внимание было уделено выработке механизмов по устранению барьеров, сдерживающих динамику двустороннего товарооборота.
