ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ЗИМБАБВЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЗДАНИИ ПОРТОВОГО ХАБА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В АФРИКЕ


12:54 19.02.2026

Александр Лукашенко предложил Зимбабве совместный масштабный проект по созданию логистической точки опоры на юго-восточном побережье Африканского континента. Об этом он заявил 19 февраля на встрече с председателем Сената Парламента Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной, сообщает пресс-служба Президента.

В качестве ключевой инициативы белорусский лидер обозначил строительство порта в Мозамбике и восстановление железнодорожного сообщения с Зимбабве. По словам Александра Лукашенко, реализация этого проекта превратит Зимбабве в мощный хаб для распределения товаров из Беларуси и России по всему югу Африки. Президент подчеркнул, что такая инфраструктурная связка открывает большие перспективы для расширения экономического присутствия в регионе.

Параллельно со стратегическими проектами стороны намерены сосредоточиться на текущем товарообороте, который в ближайшие годы должен превысить планку в 100 млн долларов. Для достижения этой цели Александр Лукашенко призвал парламентариев обеих стран усилить контроль за реализацией существующей дорожной карты сотрудничества. Глава государства отметил, что Минск готов в полном объеме выполнять все взятые на себя обязательства.

Особое внимание в ходе встречи было уделено роли Зимбабве как проводника белорусских интересов на континенте. Александр Лукашенко поблагодарил руководство страны за активную поддержку и продвижение совместного опыта взаимодействия. В свою очередь Мейбл Мемори Чиномона подтвердила дружественный характер отношений и готовность детально проработать предложенные инициативы на парламентском уровне.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
валюта курс
EUR 3.3696
USD 2.8466
RUB 3.7374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3674 -0.0166
USD 2.8466 -0.0078
RUB 3.7374 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3670
USD 2.8500 2.8500
RUB 3.7200 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 90.5000 90.5500
USD/RUB 76.5100 76.5500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
