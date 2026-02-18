Александр Лукашенко предложил Зимбабве совместный масштабный проект по созданию логистической точки опоры на юго-восточном побережье Африканского континента. Об этом он заявил 19 февраля на встрече с председателем Сената Парламента Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной, сообщает пресс-служба Президента.

В качестве ключевой инициативы белорусский лидер обозначил строительство порта в Мозамбике и восстановление железнодорожного сообщения с Зимбабве. По словам Александра Лукашенко, реализация этого проекта превратит Зимбабве в мощный хаб для распределения товаров из Беларуси и России по всему югу Африки. Президент подчеркнул, что такая инфраструктурная связка открывает большие перспективы для расширения экономического присутствия в регионе.

Параллельно со стратегическими проектами стороны намерены сосредоточиться на текущем товарообороте, который в ближайшие годы должен превысить планку в 100 млн долларов. Для достижения этой цели Александр Лукашенко призвал парламентариев обеих стран усилить контроль за реализацией существующей дорожной карты сотрудничества. Глава государства отметил, что Минск готов в полном объеме выполнять все взятые на себя обязательства.

Особое внимание в ходе встречи было уделено роли Зимбабве как проводника белорусских интересов на континенте. Александр Лукашенко поблагодарил руководство страны за активную поддержку и продвижение совместного опыта взаимодействия. В свою очередь Мейбл Мемори Чиномона подтвердила дружественный характер отношений и готовность детально проработать предложенные инициативы на парламентском уровне.