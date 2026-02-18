ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛОРУССКИЙ И ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА ВЕБИНАРЕ


09:57 19.02.2026

Национальный центр маркетинга совместно с Измирской торговой палатой 18 февраля организовал вебинар для деловых кругов Турции.

Как сообщает пресс-служба НЦМ, открывая встречу, заместитель директора Центра Евгений Русак поприветствовал участников и подчеркнул готовность белорусской стороны к углублению партнерских отношений.

В продолжение темы эксперты Центра представили турецким компаниям подробный анализ потенциала белорусского рынка, сделав акцент на наиболее эффективных путях налаживания прямых деловых контактов. Чтобы теоретические знания получили практическую опору, к дискуссии подключились профильные специалисты.

В частности, представители Белгазпромбанка и Белтаможсервиса детально разобрали такие критически важные для бизнеса вопросы, как проведение платежей и выстраивание надежных логистических цепочек. Эти выступления позволили более чем 30 участникам вебинара получить четкие ориентиры для работы в современных условиях.

Завершилось мероприятие открытым диалогом, в ходе которого турецкие бизнесмены смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы от белорусских экспертов.
