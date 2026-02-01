ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БУТБ НАМЕТИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ ТРЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ


15:08 18.02.2026

В рамках реализации стратегии развития биржевой торговли с регионами Российской Федерации Белорусская универсальная товарная биржа провела онлайн-переговоры с представителями делового сообщества Челябинской, Иркутской и Томской областей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятия были организованы при содействии региональных центров поддержки экспорта и торгово-промышленных палат с целью вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в работу на электронной платформе БУТБ.

По информации БУТБ, в 2025 г. особенно активно в биржевых торгах участвовали компании из Челябинской области, что обеспечило более высокие показатели товарооборота, чем по Иркутской и Томской областям. Так, за прошлый год челябинские трейдеры приобрели на БУТБ сухое молоко, мясопродукты, пиломатериалы и лом цветных металлов на общую сумму 2,6 млн USD, тогда как на белорусском рынке в основном продавался черный металлопрокат, ферросплавы и комплектующие для промышленного оборудования. По итогам прошлого года сумма биржевого импорта из Челябинской области составила 3,5 млн USD.

В 2026 г. планируется сфокусировать внимание на расширении ассортимента товаров, задействованных во взаимной биржевой торговле. В частности, по результатам презентации биржевой площадки готовность поставлять в Беларусь свою продукцию выразил крупный челябинский производитель вермикулита. Ожидается, что благодаря широкой сфере применения данная товарная позиция будет востребована у белорусских участников торгов.

Как отметили на БУТБ, в биржевой торговле с Иркутской и Томской областями вопрос диверсификации товарной структуры сделок также имеет приоритетное значение. В настоящее время весь товарооборот с данными регионами приходится на экспорт белорусских пиломатериалов, что не дает в полной мере раскрыть потенциал взаимодействия в биржевой сфере.

Для решения этой задачи БУТБ намерена объединить усилия с центрами поддержки экспорта Иркутской и Томской областей в части информирования местных предпринимателей о возможностях использования биржевого механизма как альтернативы традиционным каналам сбыта.

По состоянию на 18.02.2026 на БУТБ были аккредитованы 124 субъекта хозяйствования из Челябинской области России. Иркутская и Томская области были представлены 13 и 5 субъектами хозяйствования соответственно.
