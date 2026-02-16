Поставки продукции сельского хозяйства, деревообработки и химической промышленности станут магистральными направлениями развития биржевой торговли Беларуси и Индии на ближайшую перспективу. При этом внимание будет в одинаковой степени уделяться и экспортным, и импортным сделкам, что обеспечит баланс интересов сторон и устойчивые потоки товаров из Беларуси в Индию и обратно.

Такие приоритеты взаимодействия в биржевой сфере были обозначены по итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) индийской бизнес-миссии, в состав которой вошли представители производственных предприятий и торговых компаний, специализирующихся на импортно-экспортных операциях. В мероприятии, организованном при содействии Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, также принял участие Генеральный консул Беларуси в Мумбаи Александр Мацуков.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе БУТБ, в 2025 г. сумма биржевых сделок, совершенных индийскими участниками торгов, составила без малого 5 млн USD, что в 3 раза больше аналогичного показателя за 2024 г. Существенный вклад в увеличение биржевого товарооборота с Индией внесли сделки по реализации материалов и сырья для текстильной промышленности. В частности, белорусские производители поставляли на индийский рынок котонизированное льняное волокно, в то время как в Беларусь импортировался чистошерстяной и полиэфирный топс.

С целью дальнейшего расширения номенклатуры товаров, вовлеченных в биржевую торговлю, о намерении реализовывать свою продукцию через БУТБ заявили индийские поставщики продуктов питания. Речь идет о таких востребованных в Беларуси позициях, как рис, орехи, чай, кофе и сухофрукты. Ожидается, что продажа данной продукции на биржевых торгах, минуя посредников, обеспечит прозрачное ценообразование и позволит снизить затраты для белорусских потребителей. Что касается экспорта в Индию, то, помимо пиломатериалов и льноволокна, перспективной нишей являются кормовые добавки, которые в значительных объемах реализуются за рубеж посредством биржевых торгов.

По состоянию на 17.02.2026 на БУТБ были аккредитованы 14 резидентов Республики Индия. 6 из них впервые воспользовались белорусской биржевой площадкой в 2025 г.