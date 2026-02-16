|О компании
|17.02.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КУБА ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВУСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ
11:39 17.02.2026
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 16 февраля 2026 г. встретился с послом Республики Куба в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны выразили общую нацеленность на продолжение совместной работы по поддержанию положительной динамики белорусско-кубинских контактов, отметив слаженные усилия Минска и Гаваны по реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем и высоком уровне в 2025 году.
