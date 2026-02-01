ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ТОВАРООБОРОТ УЗБЕКСКИХ РЕЗИДЕНТОВ НА БУТБ ВЫРОС В 2,2 РАЗА И ДОСТИГ 118 МЛН ДОЛЛАРОВ


15:29 16.02.2026

В 2025 г. сумма сделок резидентов Республики Узбекистан на Белорусской универсальной товарной бирже выросла в 2,2 раза и составила 118 млн USD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в основном это были закупки белорусских товаров, а именно пиломатериалов, мяса крупного рогатого скота, сухого молока и сливочного масла. В свою очередь участники торгов из Беларуси преимущественно импортировали из Узбекистана текстильное сырье.

За прошлый год на БУТБ аккредитовались 75 новых компаний из Узбекистана. Еще 10 пришли в текущем году. В результате сейчас пользователями белорусской биржевой платформы являются 262 узбекских субъекта хозяйствования, в том числе один со статусом биржевого брокера.
