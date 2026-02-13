|О компании
|16.02.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
09:43 16.02.2026
Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин 13 февраля 2026 г. встретился с послом Грузии в Республике Беларусь Гиоргием Саганелидзе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили активизацию контактов по линии министерств иностранных дел, а также в сфере торгово-экономического сотрудничества.
Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-грузинских отношений и повестку двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу. Уделили особое внимание вопросам проведения очередного заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
