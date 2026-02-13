|О компании
|16.02.2026
Международные связи
ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В ОМАНЕ
09:33 16.02.2026
Правительством принято решение об открытии посольства Республики Беларусь в Султанате Оман. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Открытие постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Омане позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков, отметили в пресс-службе.
Кроме того, это укрепит позиции Беларуси на оманском направлении, а также позволит найти новые выходы в страны Африки и Йемен.
