|13.02.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЯПОНИЯ АКТИВИЗИРУЮТ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
13:18 13.02.2026
Национальный центр маркетинга и Посольство Японии в Беларуси наметили шаги по укреплению торгово-экономических связей и поддержке бизнес-инициатив.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи директора НЦМ Николая Борисевича с послом Японии Кэйдзи Куно японской стороне были презентованы возможности Центра как ключевого государственного института по сопровождению внешнеэкономической деятельности.
Основное внимание стороны уделили практическим мерам по оживлению диалога между деловыми кругами двух стран. В частности, НЦМ подтвердил готовность оказать дипломатической миссии экспертную поддержку в глубоком анализе белорусского рынка, включая изучение экономического потенциала регионов.
Взаимодействие профильных структур призвано создать новые точки роста для совместных проектов и упростить выход предпринимателей на рынки обеих стран.
