|12.02.2026
Международные связи
БЕЛОРУССКИХ ТУРИСТОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ АВИАСООБЩЕНИЯ С КУБОЙ
16:26 12.02.2026
Вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок. Вместе с тем, граждане, находящиеся в Республике Куба, могут спланировать свое возвращение в соответствии с графиком, опубликованным авиакомпаниями», - говорится в сообщении.
Согласно информации авиакомпании «Россия», для вывоза пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: FV6928 Варадеро-Москва —12, 14, 17, 19, 21 февраля. FV6850 Гавана-Москва —16 февраля.
Согласно информации авиакомпании Nordwind, для вывоза пассажиров, находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: Варадеро-Москва 12, 14, 18 февраля; Ольгин-Москва 12 февраля (подтвержденные рейсы).
О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно — по контактам, указанным в бронировании.
Возможные вылеты в более поздние даты авиакомпаниями не подтверждаются. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо связаться с авиакомпанией или по телефону консульского отдела Посольства +53 52850307.
