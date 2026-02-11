Белинтерсат посетила делегация Космического агентства Мьянмы во главе с заместителем Главного исполнительного директора Мье Таном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, в ходе встречи глава делегации Мье Тан отметил высокий потенциал КАМ в развитии сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма в космической сфере, обозначил курс на укрепление двусторонних взаимовыгодных отношений в области космических разработок, включая сотрудничество по подготовке и проведению совместных научных мероприятий.

Делегация ознакомилась с работой системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь Белинтерсат. Основной акцент был сделан на перспективах использования белорусских спутниковых технологий в сфере связи и вещания на территории Мьянмы.

Для представителей КАМ была проведена экскурсия по наземному комплексу управления (НКУ), в ходе которой зарубежные гости ознакомилась с технологиями мониторинга и управления космическим аппаратом. Особое внимание было уделено программно-аппаратным решениям, обеспечивающим бесперебойное функционирование комплекса.

Визит прошел в рамках научно-технического партнерства Национальной академии наук Беларуси и Космического агентства Мьянмы (КАМ). Соответствующий меморандум о взаимодействии был подписан в июне 2025 года