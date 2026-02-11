ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


КОСМОС ОБЪЕДИНЯЕТ: БЕЛИНТЕРСАТ И КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО МЬЯНМЫ НА ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА


13:43 12.02.2026

Белинтерсат посетила делегация Космического агентства Мьянмы во главе с заместителем Главного исполнительного директора Мье Таном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, в ходе встречи глава делегации Мье Тан отметил высокий потенциал КАМ в развитии сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма в космической сфере, обозначил курс на укрепление двусторонних взаимовыгодных отношений в области космических разработок, включая сотрудничество по подготовке и проведению совместных научных мероприятий.

Делегация ознакомилась с работой системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь Белинтерсат. Основной акцент был сделан на перспективах использования белорусских спутниковых технологий в сфере связи и вещания на территории Мьянмы.

Для представителей КАМ была проведена экскурсия по наземному комплексу управления (НКУ), в ходе которой зарубежные гости ознакомилась с технологиями мониторинга и управления космическим аппаратом. Особое внимание было уделено программно-аппаратным решениям, обеспечивающим бесперебойное функционирование комплекса.

Визит прошел в рамках научно-технического партнерства Национальной академии наук Беларуси и Космического агентства Мьянмы (КАМ). Соответствующий меморандум о взаимодействии был подписан в июне 2025 года
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте