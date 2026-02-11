Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

12:00 12.02.2026 Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 11 февраля 2026 г. встретился с министром регионального развития Грузии Кахабером Гуледани. Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили вопросы активизации межрегионального сотрудничества, включая обмен визитами делегаций по линии городов и регионов двух стран. Особое внимание уделено путям совершенствования нормативно-правовой базы межрегионального взаимодействия, а также интенсификации экономического сотрудничества.