Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


12:00 12.02.2026

Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 11 февраля 2026 г. встретился с министром регионального развития Грузии Кахабером Гуледани.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили вопросы активизации межрегионального сотрудничества, включая обмен визитами делегаций по линии городов и регионов двух стран.

Особое внимание уделено путям совершенствования нормативно-правовой базы межрегионального взаимодействия, а также интенсификации экономического сотрудничества.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
