МИНФИН БЕЛАРУСИ И ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

11:28 12.02.2026 Рабочая встреча министра финансов Республики Беларусь Владислава Татариновича с председателем Центрального банка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной состоялась 11 февраля в Москве. Как сообщает Telegram-канал Минфина, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также обменялись оценками макроэкономической ситуации и перспективами развития финансовых рынков. Взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран носит системный и многоплановый характер, опираясь на прочный фундамент профессиональных контактов. «Когда финансовые институты говорят на одном языке — партнерство неизменно имеет надежный ориентир», — отметили по итогам встречи