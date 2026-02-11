|О компании
|12.02.2026
Международные связи
МИНФИН БЕЛАРУСИ И ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:28 12.02.2026
Рабочая встреча министра финансов Республики Беларусь Владислава Татариновича с председателем Центрального банка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной состоялась 11 февраля в Москве.
Как сообщает Telegram-канал Минфина, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также обменялись оценками макроэкономической ситуации и перспективами развития финансовых рынков.
Взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран носит системный и многоплановый характер, опираясь на прочный фундамент профессиональных контактов.
«Когда финансовые институты говорят на одном языке — партнерство неизменно имеет надежный ориентир», — отметили по итогам встречи
