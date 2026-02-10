|О компании
|11.02.2026
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СОЦРЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
10:05 11.02.2026
В ходе рабочей встречи министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича с послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым отмечена положительная динамика двустороннего сотрудничества в социально-трудовой сфере.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, стороны обсудили перспективы актуализации договорно-правовой базы, в частности — подготовку нового межведомственного соглашения о сотрудничестве в социально-трудовой сфере.
Особый интерес кыргызская сторона выразила к белорусскому опыту в области создания и функционирования реабилитационных центров.
В частности, посол отметил важность вопросов определения оптимальной вместимости и грамотного планирования внутренних пространств таких зданий с учётом особых потребностей людей с инвалидностью и детей.
Отдельное внимание уделено развитию практического взаимодействия в протезно-ортопедической отрасли. Основой для него служит действующий Меморандум между белорусским и кыргызским центрами.
Беларусь готова к конструктивному диалогу и обмену наработками в этой важной гуманитарной сфере, рассматривая это как новый перспективный вектор сотрудничества между двумя странами.
|
|
