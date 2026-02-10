Международные связи

БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СОЦРЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

10:05 11.02.2026 В ходе рабочей встречи министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича с послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым отмечена положительная динамика двустороннего сотрудничества в социально-трудовой сфере. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, стороны обсудили перспективы актуализации договорно-правовой базы, в частности — подготовку нового межведомственного соглашения о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Особый интерес кыргызская сторона выразила к белорусскому опыту в области создания и функционирования реабилитационных центров. В частности, посол отметил важность вопросов определения оптимальной вместимости и грамотного планирования внутренних пространств таких зданий с учётом особых потребностей людей с инвалидностью и детей. Отдельное внимание уделено развитию практического взаимодействия в протезно-ортопедической отрасли. Основой для него служит действующий Меморандум между белорусским и кыргызским центрами. Беларусь готова к конструктивному диалогу и обмену наработками в этой важной гуманитарной сфере, рассматривая это как новый перспективный вектор сотрудничества между двумя странами.