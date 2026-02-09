|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ UZBUILD В ТАШКЕНТЕ
13:37 10.02.2026
Сегодня в столице Узбекистана начала работу Международная строительная выставка UzBuild, в рамках которой представлена продукция белорусских производителей.
Центральным элементом белорусского участия стал индивидуальный стенд ОАО «Полоцк-Стекловолокно», организованный Национальным центром маркетинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, предприятие презентует зарубежным партнерам широкий спектр экспортно ориентированной продукции. В ассортименте представлены штукатурные стеклосетки, ветрогидрозащитные мембраны, кремнезёмные ткани, термоизоляционные жилеты и другие инновационные изделия.
Экспозицию ОАО «Полоцк-Стекловолокно» посетил посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников, отметив важность укрепления двустороннего сотрудничества в строительной сфере.
Работа международной выставки «UzBuild» продлится до 12 февраля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 10.02.2026
Конвертация в банках
на 10.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте