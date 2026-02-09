ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ UZBUILD В ТАШКЕНТЕ


13:37 10.02.2026

Сегодня в столице Узбекистана начала работу Международная строительная выставка UzBuild, в рамках которой представлена продукция белорусских производителей.

Центральным элементом белорусского участия стал индивидуальный стенд ОАО «Полоцк-Стекловолокно», организованный Национальным центром маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, предприятие презентует зарубежным партнерам широкий спектр экспортно ориентированной продукции. В ассортименте представлены штукатурные стеклосетки, ветрогидрозащитные мембраны, кремнезёмные ткани, термоизоляционные жилеты и другие инновационные изделия.

Экспозицию ОАО «Полоцк-Стекловолокно» посетил посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников, отметив важность укрепления двустороннего сотрудничества в строительной сфере.

Работа международной выставки «UzBuild» продлится до 12 февраля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4070 3.4100
USD 2.8660 2.8720
RUB 3.7130 3.7160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
