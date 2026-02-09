Международные связи

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТКРЫЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ UZBUILD В ТАШКЕНТЕ

13:37 10.02.2026 Сегодня в столице Узбекистана начала работу Международная строительная выставка UzBuild, в рамках которой представлена продукция белорусских производителей. Центральным элементом белорусского участия стал индивидуальный стенд ОАО «Полоцк-Стекловолокно», организованный Национальным центром маркетинга. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, предприятие презентует зарубежным партнерам широкий спектр экспортно ориентированной продукции. В ассортименте представлены штукатурные стеклосетки, ветрогидрозащитные мембраны, кремнезёмные ткани, термоизоляционные жилеты и другие инновационные изделия. Экспозицию ОАО «Полоцк-Стекловолокно» посетил посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников, отметив важность укрепления двустороннего сотрудничества в строительной сфере. Работа международной выставки «UzBuild» продлится до 12 февраля.