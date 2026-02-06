Международные связи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И ПОСОЛЬСТВО ПАЛЕСТИНЫ ОБСУДИЛИ АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

13:50 06.02.2026 Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 5 февраля 2026 г. провел встречу с Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Камалем Ал-шахрой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего взаимодействия и инструменты поддержки деловых инициатив. Подтверждена готовность Центра оказать содействие в организации визитов Посла в регионы Беларуси для ознакомления с промышленным и экспортным потенциалом областей. Обсуждены возможности установления прямых контактов между представителями белорусского и палестинского бизнеса. Центр выразил готовность стать навигатором для палестинских партнеров в вопросах поиска поставщиков и изучения конъюнктуры белорусского рынка.