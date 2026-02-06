|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И ПОСОЛЬСТВО ПАЛЕСТИНЫ ОБСУДИЛИ АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
13:50 06.02.2026
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 5 февраля 2026 г. провел встречу с Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Камалем Ал-шахрой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в ходе встречи стороны обсудили пути активизации двустороннего взаимодействия и инструменты поддержки деловых инициатив.
Подтверждена готовность Центра оказать содействие в организации визитов Посла в регионы Беларуси для ознакомления с промышленным и экспортным потенциалом областей.
Обсуждены возможности установления прямых контактов между представителями белорусского и палестинского бизнеса.
Центр выразил готовность стать навигатором для палестинских партнеров в вопросах поиска поставщиков и изучения конъюнктуры белорусского рынка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
Курсы в банках
на 06.02.2026
Конвертация в банках
на 06.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте