|05.02.2026
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВЫ АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
10:46 05.02.2026
В ходе визита 4 февраля 2026 г. в Республику Беларусь заместитель министра иностранных дел Мальдивской Республики Мохамед Вишам посетил Национальный центр маркетинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, одна из ключевых тем — развитие белорусско-мальдивских отношений в сфере продовольственной безопасности.
В рамках ее проработки Центром организована встреча вице-главы иностранного ведомства с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси А.Яковчицем, концерном «Белгоспищепром» и КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром».
Рассмотрен потенциал поставок отдельных товарных позиций белорусского производства, включая мясо-молочную продукцию.
М.Вишамом отмечено, согласно заданному экономическому курсу Мальдив, особое внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства.
Определены конкретные проекты, которые могут результировать во взаимовыгодный для обеих сторон экономический эффект — их детальная проработка начата уже сегодня по завершении встречи.
Директором Национального центра маркетинга Н.Борисевичем подчеркнута готовность продолжать оказание всесторонней поддержки в развитии двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих интерес для бизнес-сообществ Беларуси и Мальдив.
|
|
