05.02.2026   
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВЫ АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


10:46 05.02.2026

В ходе визита 4 февраля 2026 г. в Республику Беларусь заместитель министра иностранных дел Мальдивской Республики Мохамед Вишам посетил Национальный центр маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, одна из ключевых тем — развитие белорусско-мальдивских отношений в сфере продовольственной безопасности.

В рамках ее проработки Центром организована встреча вице-главы иностранного ведомства с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси А.Яковчицем, концерном «Белгоспищепром» и КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром».

Рассмотрен потенциал поставок отдельных товарных позиций белорусского производства, включая мясо-молочную продукцию.

М.Вишамом отмечено, согласно заданному экономическому курсу Мальдив, особое внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства.

Определены конкретные проекты, которые могут результировать во взаимовыгодный для обеих сторон экономический эффект — их детальная проработка начата уже сегодня по завершении встречи.

Директором Национального центра маркетинга Н.Борисевичем подчеркнута готовность продолжать оказание всесторонней поддержки в развитии двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих интерес для бизнес-сообществ Беларуси и Мальдив.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2026
валюта курс
EUR 3.4009
USD 2.8787
RUB 3.7347
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3983 +0.0075
USD 2.8787 +0.0103
RUB 3.7347 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8550 2.8630
RUB 3.7350 3.7395
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1775 1.1815
EUR/RUB 90.1500 90.4900
USD/RUB 76.4100 76.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
