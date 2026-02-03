Посол Беларуси в Индии и Шри-Ланке по совместительству Михаил Касько 3 февраля 2026 г встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хератом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сфере образования, организацию регулярных авиарейсов и возможное введение безвизового режима для белорусских граждан.

Затронуты также вопросы, связанные с запланированным визитом министра иностранных дел в Беларусь.

В тот же день состоялась встреча посла Беларуси с заместителем министра портов и гражданской авиации Шри-Ланки Янитом Руваном Кодитхувакку.

Стороны отметили важность скорейшего подписания Соглашения о воздушном пространстве между Беларусью и Шри-Ланкой, что позволит установить прямое регулярное авиасообщение между странами.