БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА И ЗАПУСКА ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ


12:49 04.02.2026

Посол Беларуси в Индии и Шри-Ланке по совместительству Михаил Касько 3 февраля 2026 г встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хератом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сфере образования, организацию регулярных авиарейсов и возможное введение безвизового режима для белорусских граждан.

Затронуты также вопросы, связанные с запланированным визитом министра иностранных дел в Беларусь.

В тот же день состоялась встреча посла Беларуси с заместителем министра портов и гражданской авиации Шри-Ланки Янитом Руваном Кодитхувакку.

Стороны отметили важность скорейшего подписания Соглашения о воздушном пространстве между Беларусью и Шри-Ланкой, что позволит установить прямое регулярное авиасообщение между странами.
