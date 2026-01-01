Международные связи

ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ПАЛЕСТИНЫ

15:30 28.01.2026 Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич 28 января 2026 г. принял копии верительных грамот посла Палестины в Беларуси Камаля Ал-шахра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Беларусью и Палестиной, а также ситуацию в ближневосточном регионе. Стороны подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе в целях активизации двусторонних отношений.