|26.01.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ АКТИВИЗИРУЮТ ТОРГОВЛЮ В ГОД ИНДИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В БРИКС
10:23 26.01.2026
Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Лукашевича с послом Республики Индия в Республике Беларусь Ашоком Кумаром состоялась 23 января 2026 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники рассмотрели актуальную повестку двусторонних отношений, включая обмен визитами на высшем и высоком уровне, вопросы дальнейшего наращивания торговли между Беларусью и Индией, взаимодействия в международных организациях.
Первый заместитель министра подчеркнул готовность белорусской стороны к активной работе с Нью-Дели в рамках индийского председательства в БРИКС в 2026 году.
Отмечена важность скорейшего проведения в г.Минске 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, мероприятий по тематике здравоохранения, технологий, образования.
