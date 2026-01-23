ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ АКТИВИЗИРУЮТ ТОРГОВЛЮ В ГОД ИНДИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В БРИКС


10:23 26.01.2026

Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Лукашевича с послом Республики Индия в Республике Беларусь Ашоком Кумаром состоялась 23 января 2026 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники рассмотрели актуальную повестку двусторонних отношений, включая обмен визитами на высшем и высоком уровне, вопросы дальнейшего наращивания торговли между Беларусью и Индией, взаимодействия в международных организациях.

Первый заместитель министра подчеркнул готовность белорусской стороны к активной работе с Нью-Дели в рамках индийского председательства в БРИКС в 2026 году.

Отмечена важность скорейшего проведения в г.Минске 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, мероприятий по тематике здравоохранения, технологий, образования.
