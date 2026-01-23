|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ГОСКОМВОЕНПРОМ УГЛУБЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С АФРИКАНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
13:17 23.01.2026
В рамках укрепления военно-технического сотрудничества с государствами Африки белорусская делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома продолжает свой рабочий визит в страны региона. Очередным этапом турне вслед за Республикой Чад стала Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, где делегация работает 22–23 января 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, визит начался со встречи в узком составе Главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса с министром национальной обороны Эфиопии госпожой Айшой Мохаммед. В ходе беседы, прошедшей в теплой и доверительной атмосфере, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны и безопасности, а также перспективы расширения сотрудничества между военно-промышленными комплексами наших стран.
Продолжила деловую программу председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса встреча с высшим военным руководством Эфиопии - начальником Генерального штаба Национальных сил обороны Эфиопии фельдмаршалом Бирхану Джула Гелалча. В фокусе обсуждения были конкретные направления военно-технического сотрудничества и порядок их реализации.
В рамках проведенных встреч подписаны документы, закладывающие правовую основу двустороннего сотрудничества и определяющие основные направления его развития на ближайшую пятилетку:
Меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом и Министерством обороны Эфиопии;
Дорожная карта военно-технического сотрудничества между Госкомвоенпромом и Министерством обороны Эфиопии на 2025-2030 годы.
Кроме этого, подписано Положение о совместном Белорусско-Эфиопском комитете по военно-техническому сотрудничеству. Этот орган станет рабочим инструментом для практической реализации действующих проектов и определения новых направлений взаимодействия.
Подписанные документы стали важным итогом переговоров, обозначив четкие векторы развития партнерства в сфере обороны и безопасности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
Курсы в банках
на 23.01.2026
Конвертация в банках
на 23.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте