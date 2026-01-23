|О компании
|23.01.2026
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С ИНДОНЕЗИЕЙ О ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
12:36 23.01.2026
Александр Лукашенко 22 января подписал указ №30, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Беларусью и Индонезией о взаимной защите секретной информации. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности.
