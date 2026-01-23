Александр Лукашенко 22 января подписал указ №30, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Беларусью и Индонезией о взаимной защите секретной информации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности.