Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ЧАД ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВУ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБОРОННОЙ СФЕРЕ


12:55 21.01.2026

Визит белорусской делегации во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом в Республику Чад состоялся 19-21 января 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оборонного ведомства, визит стал логичным продолжением курса на укрепление межгосударственных связей и ознаменовал выход на новый уровень практического взаимодействия с ключевыми странами Африканского континента.

Программа первого дня была посвящена серии встреч и переговоров с министром по вопросам национальной обороны, ветеранов и жертв войны Республики Чад генералом Иссаком Малуа Джамуссом, руководителями видов и командований Вооруженных сил, руководством силового блока, а также структурных подразделений военного ведомства Республики Чад. В центре внимания сторон были не только текущие потребности, но и комплексный анализ современных вызовов и угроз в регионе. Белорусская сторона подробно представила возможности отечественного ВПК в области модернизации вооружений, поддержки силовых ведомств, подготовки кадров и передачи технологий.

Продолжение визита было посвящено обсуждению будущего формата сотрудничества. Между Госкомвоенпромом и профильными ведомствами Республики Чад был подписан Меморандум о взаимопонимании, закладывающий прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

Визит и подписанный документ демонстрируют переход от эпизодических контактов к системному, прогнозируемому и долгосрочному стратегическому партнерству. Республика Беларусь, обладающая суверенным и конкурентоспособным ВПК, подтверждает свою роль как надежного поставщика технологий безопасности.

Данный визит дал уверенный старт новой главе отношений между Беларусью и Чадом.
