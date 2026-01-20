|О компании
|21.01.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТАНЗАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В АКТИВИЗАЦИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
10:48 21.01.2026
Делегация Танзании посетила Дом Правительства. Встречу с зарубежными гостями провел заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.
Как сообщает пресс-служба Правительства, переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшей активизации двусторонних отношений. Как отмечалось в ходе беседы, общность политических взглядов и взаимодополняемость экономик создают прочную основу для расширения конструктивного диалога между странами, который заметно активизировался в последнее время. Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества.
Этот визит стал продолжением динамичного политического обмена. Напомним, что в июле 2025 года Беларусь с официальным визитом посещал Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива Маджалива. Тогда главы правительств двух государств определили совместные шаги по развитию политического и межведомственного диалога, обсудили пути расширения двусторонней торговли, сотрудничества в области продовольственной безопасности.
Белорусская сторона рассчитывает на преемственность подходов к сотрудничеству и продуктивную работу с новым Правительством Танзании, сформированным в ноябре 2025 года по итогам всеобщих выборов в стране.
В фокусе сотрудничества - практические проекты. Танзания активно развивает собственную экономику, реализует масштабные инфраструктурные проекты в транспортной, сельскохозяйственной сферах, в медицине и образовании. Белорусский опыт и технологии в механизации сельского хозяйства, здравоохранении, фармацевтике, образовании, науке и других областях смогут внести свой вклад в достижение Правительством Танзании поставленных целей развития страны.
Во время встречи была подтверждена готовность сторон к последовательной работе по укреплению основ взаимной дружбы и взаимовыгодного партнерства, а также к конкретизации новых направлений сотрудничества, отвечающих интересам обеих стран.
По итогам переговоров было подписано Соглашение о поставках широкого спектра белорусской продукции в Танзанию.
