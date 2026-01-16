Международные связи

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЭФИОПИИ

09:56 19.01.2026 Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Дмитрий Красовский вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, посол выразил слова благодарности за оказанную Эфиопией поддержку в получении Беларусью статуса страны – партнера БРИКС. Стороны подчеркнули неизменно дружественный характер отношений Беларуси и Эфиопии, а также приверженность углублению сотрудничества во всех сферах – политической, торгово-экономической, образовательной и культурной. Посол возобновил президенту Эфиопии приглашение посетить Беларусь с официальным визитом.