|19.01.2026
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЭФИОПИИ
09:56 19.01.2026
Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Дмитрий Красовский вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, посол выразил слова благодарности за оказанную Эфиопией поддержку в получении Беларусью статуса страны – партнера БРИКС.
Стороны подчеркнули неизменно дружественный характер отношений Беларуси и Эфиопии, а также приверженность углублению сотрудничества во всех сферах – политической, торгово-экономической, образовательной и культурной.
Посол возобновил президенту Эфиопии приглашение посетить Беларусь с официальным визитом.
