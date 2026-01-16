ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЭФИОПИИ


09:56 19.01.2026

Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Дмитрий Красовский вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, посол выразил слова благодарности за оказанную Эфиопией поддержку в получении Беларусью статуса страны – партнера БРИКС.

Стороны подчеркнули неизменно дружественный характер отношений Беларуси и Эфиопии, а также приверженность углублению сотрудничества во всех сферах – политической, торгово-экономической, образовательной и культурной.

Посол возобновил президенту Эфиопии приглашение посетить Беларусь с официальным визитом.
