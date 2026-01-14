|О компании
|15.01.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ СИНХРОНИЗИРУЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАМКАХ БРИКС
09:28 15.01.2026
Посол Беларуси Евгений Соболевский 13 января 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Арабской Республики Египет по вопросам многостороннего экономического сотрудничества Шерифом Камелем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили приоритеты Беларуси и Египта в БРИКС, возможности использования площадки для обсуждения вопросов экономического взаимодействия между странами-участниками.
Подчеркнули значимость роли БРИКС в укреплении стабильности архитектуры мирового порядка.
Собеседники отметили конструктивное взаимодействие Беларуси и Египта в международных организациях, а также схожесть позиций по вопросам глобальной повестки дня.
