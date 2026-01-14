Посол Беларуси Евгений Соболевский 13 января 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Арабской Республики Египет по вопросам многостороннего экономического сотрудничества Шерифом Камелем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили приоритеты Беларуси и Египта в БРИКС, возможности использования площадки для обсуждения вопросов экономического взаимодействия между странами-участниками.

Подчеркнули значимость роли БРИКС в укреплении стабильности архитектуры мирового порядка.

Собеседники отметили конструктивное взаимодействие Беларуси и Египта в международных организациях, а также схожесть позиций по вопросам глобальной повестки дня.