Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Дмитрий Красовский 13 января 2026 г. вручил копии верительных грамот руководителю Департамента протокола Министерства иностранных дел Эфиопии Азизе Гелете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, посол Беларуси подчеркнул неизменно дружественный характер двусторонних отношений с Эфиопией, а также готовность белорусской стороны к реализации всех ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.