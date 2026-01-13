|О компании
|14.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ В МИД ЭФИОПИИ
12:25 14.01.2026
Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Дмитрий Красовский 13 января 2026 г. вручил копии верительных грамот руководителю Департамента протокола Министерства иностранных дел Эфиопии Азизе Гелете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, посол Беларуси подчеркнул неизменно дружественный характер двусторонних отношений с Эфиопией, а также готовность белорусской стороны к реализации всех ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
