|12.01.2026
Международные связи
В ШАНХАЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО И ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
16:07 12.01.2026
В Шанхае обсудили перспективы белорусско-китайского промышленного и торгового сотрудничества, сообщает Telegram-канал БУТБ.
Организаторами делового форума, собравшего свыше 30 представителей китайского бизнеса, выступили БУТБ и крупный китайский производитель упаковочных материалов и оборудования, аккредитовавшийся на БУТБ в декабре 2025 г.
На мероприятии выступили генконсул Беларуси в Шанхае Александр Шевченко и представители БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша и Мария Мартинович.
2026-2027 гг. объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая, поэтому в фокусе внимания был поиск путей активизации взаимодействия в промышленном производстве и торговле промышленными товарами, в том числе через биржу.
Китайские компании существенно увеличили биржевые продажи промтоваров - с 930 тыс. USD в 2024 г. до более 12 млн USD в 2025 г.
При этом через БУТБ реализовывались не только запчасти и комплектующие, но и промышленный инструмент, спецтехника, технологическое оборудование, транспортные средства.
