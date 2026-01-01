В Шанхае обсудили перспективы белорусско-китайского промышленного и торгового сотрудничества, сообщает Telegram-канал БУТБ.

Организаторами делового форума, собравшего свыше 30 представителей китайского бизнеса, выступили БУТБ и крупный китайский производитель упаковочных материалов и оборудования, аккредитовавшийся на БУТБ в декабре 2025 г.

На мероприятии выступили генконсул Беларуси в Шанхае Александр Шевченко и представители БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша и Мария Мартинович.

2026-2027 гг. объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая, поэтому в фокусе внимания был поиск путей активизации взаимодействия в промышленном производстве и торговле промышленными товарами, в том числе через биржу.

Китайские компании существенно увеличили биржевые продажи промтоваров - с 930 тыс. USD в 2024 г. до более 12 млн USD в 2025 г.

При этом через БУТБ реализовывались не только запчасти и комплектующие, но и промышленный инструмент, спецтехника, технологическое оборудование, транспортные средства.