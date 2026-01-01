ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


В ШАНХАЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО И ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


16:07 12.01.2026

В Шанхае обсудили перспективы белорусско-китайского промышленного и торгового сотрудничества, сообщает Telegram-канал БУТБ.

Организаторами делового форума, собравшего свыше 30 представителей китайского бизнеса, выступили БУТБ и крупный китайский производитель упаковочных материалов и оборудования, аккредитовавшийся на БУТБ в декабре 2025 г.

На мероприятии выступили генконсул Беларуси в Шанхае Александр Шевченко и представители БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша и Мария Мартинович.

2026-2027 гг. объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая, поэтому в фокусе внимания был поиск путей активизации взаимодействия в промышленном производстве и торговле промышленными товарами, в том числе через биржу.

Китайские компании существенно увеличили биржевые продажи промтоваров - с 930 тыс. USD в 2024 г. до более 12 млн USD в 2025 г.

При этом через БУТБ реализовывались не только запчасти и комплектующие, но и промышленный инструмент, спецтехника, технологическое оборудование, транспортные средства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4180 3.4200
USD 2.9210 2.9300
RUB 3.6950 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 92.4000 92.7000
USD/RUB 79.1000 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте