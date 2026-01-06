|О компании
|08.01.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
12:17 08.01.2026
Посол Республики Беларусь Евгений Соболевский 6 января 2026 г. встретился с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Египта – главой Египетской коммерческой службы Абдельазизом аль-Шерифом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи особый акцент сделан на вопросах промышленной кооперации, в том числе возобновлении работы сборочных производств белорусской сельскохозяйственной техники в Египте.
Рассмотрен график визитов на высшем и высоком уровне, а также заседаний институциональных органов двустороннего сотрудничества, включая 8-е заседание Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в г.Минске.
