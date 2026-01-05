|О компании
|06.01.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:40 06.01.2026
Онлайн-встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича и заместителя министра иностранных дел Мальдивской Республики Мохамеда Вишама состоялась 6 января 2026 г.
В ходе встречи обсуждены ключевые направления интенсификации делового сотрудничества двух стран, включая такие сферы, как продовольственная безопасность, туризм, медицина и образование.
Центр выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку мальдивской стороне в реализации совместных инициатив и проектов.
