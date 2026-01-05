ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


14:40 06.01.2026

Онлайн-встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича и заместителя министра иностранных дел Мальдивской Республики Мохамеда Вишама состоялась 6 января 2026 г.

В ходе встречи обсуждены ключевые направления интенсификации делового сотрудничества двух стран, включая такие сферы, как продовольственная безопасность, туризм, медицина и образование.

Центр выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку мальдивской стороне в реализации совместных инициатив и проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4500
USD 2.9550 2.9650
RUB 3.6300 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 94.1000 94.9000
USD/RUB 81.0000 81.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте