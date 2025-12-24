ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА


09:25 29.12.2025

Встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с государственным министром внешней торговли Катара Ахмедом бен Мохамедом аль-Сайедом состоялась 23 декабря 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия, пути наращивания взаимного товарооборота, возможности реализации совместных инвестиционных проектов, а также работу Белорусско-Катарского совместного межправительственного комитета.
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9126 -0.0001
RUB 3.7173 +0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4060 3.4150
USD 2.9060 2.9250
RUB 3.6600 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 92.2000 93.5000
USD/RUB 78.6500 79.5000
подробнее
