|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА
09:25 29.12.2025
Встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с государственным министром внешней торговли Катара Ахмедом бен Мохамедом аль-Сайедом состоялась 23 декабря 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия, пути наращивания взаимного товарооборота, возможности реализации совместных инвестиционных проектов, а также работу Белорусско-Катарского совместного межправительственного комитета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
Курсы в банках
на 29.12.2025
Конвертация в банках
на 29.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе