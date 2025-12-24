Международные связи

БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУДИЛИ ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА

09:25 29.12.2025 Встреча временного поверенного в делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с государственным министром внешней торговли Катара Ахмедом бен Мохамедом аль-Сайедом состоялась 23 декабря 2025 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия, пути наращивания взаимного товарооборота, возможности реализации совместных инвестиционных проектов, а также работу Белорусско-Катарского совместного межправительственного комитета.