|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
16:48 10.12.2025
В Минске 9 декабря подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития, сообщает пресс-служба Минэклномики.
От имени Правительства Беларуси на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2025 г. № 705 Соглашение подписал министр экономики Юрий Чеботарь, от имени Правительства Китайской Народной Республики – посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань.
Соглашением предусмотрено предоставление Правительством Китайской Народной Республики технико-экономической помощи Правительству Республики Беларусь для реализации проектов, которые будут согласованы сторонами, включая небольшие и красивые проекты с небольшими объемами помощи, характеризующиеся короткими сроками реализации и социальной направленностью.
Справочно: В ходе своего выступления на 25-ом заседании Совета глав стран ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай планирует реализовать сто небольших, но красивых социально значимых проектов по повышению благосостояния в государствах-членах ШОС и предоставить для их реализации безвозмездную помощь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
Курсы в банках
на 10.12.2025
Конвертация в банках
на 10.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе