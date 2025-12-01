В Минске 9 декабря подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития, сообщает пресс-служба Минэклномики.

От имени Правительства Беларуси на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2025 г. № 705 Соглашение подписал министр экономики Юрий Чеботарь, от имени Правительства Китайской Народной Республики – посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань.

Соглашением предусмотрено предоставление Правительством Китайской Народной Республики технико-экономической помощи Правительству Республики Беларусь для реализации проектов, которые будут согласованы сторонами, включая небольшие и красивые проекты с небольшими объемами помощи, характеризующиеся короткими сроками реализации и социальной направленностью.

Справочно: В ходе своего выступления на 25-ом заседании Совета глав стран ШОС Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай планирует реализовать сто небольших, но красивых социально значимых проектов по повышению благосостояния в государствах-членах ШОС и предоставить для их реализации безвозмездную помощь.