Международные связи


МТЗ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОСТАВКАХ ТРАКТОРОВ BELARUS В КЕНИЮ


15:05 09.12.2025

Минский тракторный завод заинтересован в активизации сотрудничества с Кенией как в поставках техники, так и в кооперационном взаимодействии. Об этом шла речь на переговорах генерального директора ОАО «МТЗ» Тараса Мурога со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги, передает корреспондент «Трактор.бел».

«Надеюсь, вас заинтересовала техника, с которой вы ознакомились на выставке. Мы предлагаем не только тракторы как энергосредство, но и весь шлейф оборудования, то есть технологию обработки земли и получения урожая. Наше предприятие в следующем году отметит 80-летний юбилей, и к этому времени мы бы хотели усилить наши взаимоотношения поставками техники. Приглашаем Вас на наш юбилей», — сказал Тарас Мурог. Амазон Джеффа Кинги подчеркнул важность механизации для устойчивого роста агросектора: «Наш президент выделяет продовольственную безопасность как приоритет. Единственный способ этого достичь — механизация сельского хозяйства. Мы увидели здесь технику, которая может помочь нашей стране».

Кенийская сторона также предложила рассмотреть создание сборочного производства в Кении, подчеркнув преимущества экспортной логистики для стран региона. Генеральный директор ОАО «МТЗ» выразил готовность проработать базовый кейс и продолжить диалог о дальнейшем сотрудничестве.
