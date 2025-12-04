Накануне в Алжире в присутствии глав двух государств подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики в области научных исследований, технологического развития и инноваций.

Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, документ направлен на развитие научно-технического взаимодействия в области передовых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, фундаментальные и прикладные исследования, а также координацию действий сторон в данном процессе.

Соглашением определены цели и задачи сотрудничества, закреплены договоренности сторон о создании совместного координирующего органа, формах и областях сотрудничества, а также порядок использования совместных достижений (результатов).