|04.12.2025
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И АЛЖИР РАЗВИВАЮТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
13:06 04.12.2025
Накануне в Алжире в присутствии глав двух государств подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики в области научных исследований, технологического развития и инноваций.
Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, документ направлен на развитие научно-технического взаимодействия в области передовых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, фундаментальные и прикладные исследования, а также координацию действий сторон в данном процессе.
Соглашением определены цели и задачи сотрудничества, закреплены договоренности сторон о создании совместного координирующего органа, формах и областях сотрудничества, а также порядок использования совместных достижений (результатов).
|
