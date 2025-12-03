|О компании
|03.12.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И АЛЖИР ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2026-2027 ГОДЫ
16:04 03.12.2025
Переговоры Александра Лукашенко с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли 3 декабря во дворце «Эль-Мурадия» в столице страны, сообщает пресс-служба белорусского президента.
По итогам переговоров Главами государств было подписано совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между Беларусью и Алжиром.
В присутствии лидеров стран подписан также ряд документов, главный из которых - дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Алжиром на период 2026-2027 годов.
