Переговоры Александра Лукашенко с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли 3 декабря во дворце «Эль-Мурадия» в столице страны, сообщает пресс-служба белорусского президента.

По итогам переговоров Главами государств было подписано совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между Беларусью и Алжиром.

В присутствии лидеров стран подписан также ряд документов, главный из которых - дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Алжиром на период 2026-2027 годов.