Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук 2 декабря 2025 г. встретился с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Джентске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, наметили перспективные направления для совместной работы.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению долгосрочного партнерства между Беларусью и Никарагуа. Обсудили план подготовки предстоящих двусторонних мероприятий: заседания Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и раунда межмидовских консультаций, запланированных к проведению в г.Минске в 2026 году.

В переговорах также приняли участие старший советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам международного сотрудничества – заместитель министра иностранных дел Иван Лара Паласиос и советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.