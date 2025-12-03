|О компании
|03.12.2025
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА РАССМОТРЕЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
12:18 03.12.2025
Посол Республики Беларусь в Республике Куба и в Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук 2 декабря 2025 г. встретился с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Джентске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, наметили перспективные направления для совместной работы.
Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению долгосрочного партнерства между Беларусью и Никарагуа. Обсудили план подготовки предстоящих двусторонних мероприятий: заседания Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и раунда межмидовских консультаций, запланированных к проведению в г.Минске в 2026 году.
В переговорах также приняли участие старший советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам международного сотрудничества – заместитель министра иностранных дел Иван Лара Паласиос и советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.
